Сан-Диего, США, 5 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Компания Victrix из США выпустила для консолей Xbox два новых устройства. Об этом 5 октября сообщает портал Wccftech.

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Производитель представил новые контроллер и аудиогарнитуру из линейки Gambit. В компании заявили, что их «двухъядерный» геймпад Gambit Dual Core Tournament Controller является «самым быстрым Xbox-контролером в мире» и отметили, что он имеет в восемь раз меньшую задержку передачи сигнала, чем устройстваконкурентов.

Что касается аудиогарнитуры Gambit Gaming Headset, то она также ориентирована на профессиональных геймеров, поддерживает технологию Dolby Atmos и 3D-звук на PlayStation 5.

Для справки: компания Victrix была основана в 2015 году, её офис расположен в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Она принадлежит компании Performance Designed Products (PDP), которая специализируется на выпуске устройств и аксессуаров для видеоигр.