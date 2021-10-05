Красноярск, 5 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 383 (темп прироста 0,3%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 117 903. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям второй день лидируют город Минусинск и Емельяновский район.

Из 383 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 78 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 35 (0,8%), в Канске — 19 (0,5%), в Ачинске — 18 (0,32%), в Дивногорске — 14 (0,6%), в Сосновоборске — 13 (0,6%), в Назарово — 12 (0,6%), в Шарыпово — 12 (0,6%), Норильске — 11 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 18 (0,7%), Шушенском — 12 (1,0%), Берёзовском — 11 (0,5%), Ужурском — 11 (0,7%), Манском — 11 (1,1%) и Бирилюсском — 11 (2,1%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2670 человек, снято с наблюдения — 2513. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 27 571 (+157) человек.

За последние сутки в регионе проведён 2351 тест на коронавирус, с начала эпидемии — 3 738 500.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 24 человека.