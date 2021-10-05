Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. На Камчатке утром 5 октября продолжились поиски пропавшего на Ключевском вулкане альпиниста. Ранее их пришлось прервать из-за сложных погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

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Двое туристов начали восхождение к вершине вулкана 27 сентября. 1 октября один из них, житель Свердловской области, обратился к спасателям за помощью.

Выяснилось, что на высоте 4 тыс. метров альпинистов застала непогода. Для того, чтобы спрятаться от сильной метели они выкопали в снегу убежище. Затем мужчины решили разделиться — один из них начал спуск к домику на высоте 2,55 тыс. метров, второй отправился к перевалу на высоту 3,3 тыс. метров. Уже через два дня ему удалось добраться до высоты 2,55 тыс. метров, но в домике он не встретил своего товарища и обратился за помощью к спасателям.

1 октября сотрудники МЧС обнаружили позвонившего альпиниста. Начались поиски второго туриста, которые пока результатов не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат помог спасателям оперативно найти женщину, которая заблудилась вечером 30 сентября в районе Халактырского пляжа в пригороде Петропавловска-Камчатского.