Новосибирск, 5 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Пассажир самолёта, летевшего по маршруту Москва — Новосибирск — Кемерово, был задержан за курение на борту воздушного судна в новосибирском аэропорту Толмачёво. Об этом 5 октября сообщила журналистам пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Diez.md Знак «Курение запрещено»

О ЧП на борту самолёта сообщил в линейный отдел полиции диспетчер аэропорта. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции в ходе предварительных разбирательств установили, что один из пассажиров авиарейса, следовавшего из Москвы, проигнорировал требование командира воздушного судна и курил в туалетной комнате лайнера во время перелёта.

Нарушитель был задержан, его личность установлена. Уточняется, что задержанный является ранее судимым за неуплату алиментов 43-летний жителем Кемеровской области. В отношении него было составлено два протокола об административной ответственности. Первый протокол — за нарушение запрета на курение на борту самолёта, второй — за неподчинение требованиям командира экипажа авиарейса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолет, следовавший по маршруту Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за пьяного дебошира. Нарушитель был задержан.