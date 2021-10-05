Самара, 5 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Почти половина пациентов с COVID-19 в госпиталях Самарской области находятся на кислородной поддержке. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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Сообщается, что данный вопрос рассматривали на заседании областного оперативного штаба.

Согласно данным минздрава области, в госпиталях региона сейчас лечатся 6478 человек, из них почти половина пациентов находится на кислородной поддержке, у большинства пациентов фиксируется состояние средней тяжести.

Согласно данным на 4 октября в госпиталях получают лечение 111 детей, у которых был подтвержден коронавирус, а более 2700 таких детей лечатся на дому.

Отмечается, что на прошлой неделе в регионе дополнительно ввели порядка одной тысячи инфекционных коек в медучреждениях, в ближайшее время планируется подготовить еще 510 коек в стационарах (в городских больницах №10, №8 города Самары и в Богатовской ЦРБ).

Сообщается, что к 14 октября коечный фонд в области может составить 7330 мест.

«Максимально ускоряем перевод конечного фонда, у нас каждый день на счету», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил проверить перевод сотрудников на «удаленку».