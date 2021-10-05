Токио, 5 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В сети появились фотографии Mazda2 нового поколения. Снимки размещены на портале Motor1.

Motor1 Mazda2 нового поколения

На корме модели под пленкой скрыт логотип Mazda, который можно узнать по очертаниям. А на решетке радиатора Mazda2 появился значок, указывающий на то, что модель оснащена гибридной силовой установкой.

Отмечается, что Mazda2 пятого по счету поколения получит много общего с Toyota Yaris четвертого поколения. Однако пока не сообщается, когда состоится дебют новинки.

Новая Mazda2, как и Toyota Yaris, будет построена на базе модульной «тележки» GA-B (вариация TNGA). По предварительной информации, гибридная установка Mazda2 также получит от Yaris. Это система THS II (Toyota Hybrid System II), которая состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 91 л. с. и 80-сильного электромотора.

Yaris получил переднеприводную версию и модификацию с полным приводом E-Four с электродвигателем на задней оси. Mazda2, возможно, будет идти только с передним приводом.

Напомним, 30 октября Mazda представит в Японии обновленный кроссовер CX-5.

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