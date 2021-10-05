Москва, 5 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Медицинские кабинеты в школах и детских садах Москвы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медицинский кабинет

Информация об обращениях детей к медработникам в школах и детсадах теперь хранится в электронном виде в ЕМИАС. После обращения ребенка врачи могут направить ребенка на осмотр в поликлинику.

Внесенные данные о здоровье ребенка будут храниться в цифровом виде в системе «ЕМИАС.Школа» и доступны в электронной медкарте как врачам, так и родителям. Ранее обращения детей при внезапных острых заболеваниях фиксировались на бумаге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 65% медицинских учреждений.

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