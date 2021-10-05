Чита, 5 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сегодня, 5 октября, проводится множество мероприятий, посвящённых Дню учителя: флешмобы, акции, поздравления. Как пояснила министр образования и науки региона Наталья Бянкина, в регионе сегодня будут награждать лучших учителей — победителей конкурсного отбора на получение федеральных и региональных премий.

Пресс-служба правительства Забайкалья День учителя. Поздравление забайкальского педагога

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«В этом году 80 лет исполняется Читинскому педагогическому колледжу. Абсолютно всех образовательных организациях пройдут праздничные мероприятия», — отметила чиновница.

«Региональный этап конкурса «Учитель года» в Забайкалье проходит один раз в два года. И включает несколько этапов: школьный, муниципальный и региональный. В этом году победителем стала учитель информатики и физики из Забайкальска Юлия Гильфанова, которая представила регион на Всероссийском конкурсе.

Пресс-служба правительства Забайкалья Нагрудный знак «Народный учитель»

Буквально вчера объявлены пять призеров. Да, мы не попали в число финалистов, но, тем не менее, мы приняли активное участие. Для нашего педагога — это большой плюс, обмен опытом и приобретение друзей», — отметила глава краевого ведомства образования.

Пресс-служба правительства Забайкалья День учителя в Забайкалье

Как сообщало ИА REGNUM, на круглом столе в Чите, который состоялся в рамках подготовки к I Всероссийскому форуму классных руководителей, учитель иностранных языков школы №11 города Читы Ольга Пуртова отметила, что хештег «ученицаПуртова» помогает ей научиться чему-то полезному, что есть в среде школьников.

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