Челябинск, 5 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержало победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор арена

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Никита Тертышный и Марсель Шолохов. У «Йокерита» отличились форварды Никлас Йенсен и Джордан Шрёдер.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Трактора». Решающий бросок исполнил нападающий Томаш Гика.

«Йокерит» прервал 11-матчевую победную серию.

На сегодняшний день «Трактор» занимает четвёртое место в КХЛ, на счету команды 22 очка. «Йокерит» идёт на втором месте с 23 очками.

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