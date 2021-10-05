«Трактор» прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита»
Челябинск, 5 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержало победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор арена
В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Никита Тертышный и Марсель Шолохов. У «Йокерита» отличились форварды Никлас Йенсен и Джордан Шрёдер.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Трактора». Решающий бросок исполнил нападающий Томаш Гика.
«Йокерит» прервал 11-матчевую победную серию.
На сегодняшний день «Трактор» занимает четвёртое место в КХЛ, на счету команды 22 очка. «Йокерит» идёт на втором месте с 23 очками.
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