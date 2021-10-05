Тверь, 5 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Арбитраж Тверской области 15 октября 2021 года начнёт рассмотрение многомиллионных претензий и банкротного иска к АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2». Истцом в деле выступает поставщик газа, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» подано в середине сентября 2021 года. Дело слушает судья Югова. Сумма исковых требований — 130 003 460,11 рубля.

В качестве арбитражного управляющего предлагается Сергей Елисеев из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».