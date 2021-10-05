Кабул, 5 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Martin Luff Землетрясение

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от села Рустак. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в регионе Тернате в индонезийской провинции Северный Малуку.

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