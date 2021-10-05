Самара, 5 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Решение оперативного штаба по переводу 30% сотрудников на дистанционный режим работы поручил проверить губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

edar Дистанционная работа

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что работодателям нужно перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Кроме этого, нельзя допускать к работе лиц, которые имеют признаки ОРВИ.

Глава региона предложил привлечь к мониторингу за эпидемиологической ситуацией областные профсоюзы.

«Люди опасности не чувствуют, но это не значит, что ее нет. Строгое соблюдение решений штаба по переводу на дистанционный режим работы 30% сотрудников необходимо проверять — совместно с профсоюзами, с трудовой инспекцией», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области некоторых школьников временно переводят на «дистант».