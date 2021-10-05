Ташкент, 5 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В январе-августе 2021 года Узбекистан импортировал 281,6 млн литров автомобильного бензина на 100 млн долларов, сообщает Podrobno.uz.

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По последним данным, это в 3,2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Только в августе этого года в страну было импортировано 7 млн литров бензина. При этом всего в Узбекистане за 8 месяцев было произведено около 730 тысяч тонн бензина», — говорится в публикации.

Больше всего бензина — 139 млн литров — Узбекистан импортировал из России.