Москва, 5 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В России завершились госиспытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит винтовку Драгунова, сообщили в группе компаний «Калашников».

Дарья Драй ИА REGNUM Винтовка

«Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Дегтярева, завершены с положительным результатом», — сообщили РИА Новости в ГК.

Уточняется, что в настоящее время идёт документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) разработана конструкторами концерна «Калашников» под патрон 7,62×54.

Винтовка оснащена регулируемым телескопическим прикладом и планкой Пикатинни, позволяющей устанавливать любое оборудование. Питание патронами осуществляется из магазинов ёмкостью в 10 или 20 патронов. Конструктивным отличием винтовки СВЧ является необычная компоновочная схема с нагрузкой на верхнюю стальную часть.