Чита, 5 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Российское правительство издало распоряжение, соответствии с которым Забайкальский край получит более 47 миллионов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Борьба с распространением коронавируса требует больших средств, которые являются крайне серьезной нагрузкой для регионов, поэтому особое значение имеет любая финансовая поддержка федерального уровня.

На денежные средства будут приобретены лекарственные препараты для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением специалистов.

В целях профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений назначаются комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 4 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 885, причём 585 из них обнаружили только за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

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