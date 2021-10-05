Москва, 5 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 4 октября нефть сорта Brent подорожала на 2,70%, до $81,27. Цена крутилась вокруг уровня $79 до оглашения решения ОПЕК+, потом улетела вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Philippe Put Добыча нефти

ОПЕК+ решила, что будет соблюдать существующее соглашение и в ноябре увеличит добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки, несмотря на рост спроса в условиях скачка цен на природный газ.

Поддержку нефти также оказало ослабление американской валюты 4 октября цена на Brent повышалась до $81,96.

Сегодня, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $81,53. Покупатели встретились с сопротивлением на уровне $82.

Есть большие сомнения, что они смогут пройти его без коррекции. Заседание ОПЕК+ прошло. Трейдерам нужны новые драйверы для роста. Ожидаю коррекции до $80,50.

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