Техас, США, 5 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда рекомендовал совет по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения американского штата Техас. Об этом 5 октября сказано в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг.

(сс) Lorie Shaull Место гибели Джорджа Флойда

Прошение о посмертном помиловании Флойда по делу о наркотиках подала адвокат Эллисон Матис. В 2004 году в штате Техас Флойд был обвинён в продаже наркотического вещества анонимному лицу. На суде Флойд признал вину и был приговорён к десяти месяцам тюрьмы.

Харисс Ким Огг выразила сожаление в связи со смертью бывшего жителя Техаса Флойда, погибшего от рук полицейских. Прокурор техасского округа выразила надежду, что семья погибшего «найдёт утешение в принятом советом решении рекомендовать помилование».

Совет по вопросам помилования призвал губернатора штата Техас Грега Эббота последовать рекомендации и вынести решение о посмертном помиловании афроамериканца Флойда.

Напомним, гибель чернокожего мужчины Флойда при задержании его сотрудниками полиции в штате Миннесота стала катализатором беспорядков и многочисленных акций протеста против расовой дискриминации по всей стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший полицейский Дерек Шовин, признанный судом присяжных виновным в убийстве афроамериканца Флойда, намерен подать апелляцию в апелляционный суд штата Миннесота.