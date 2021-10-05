Новосибирск, 5 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области пройдёт тренировка по гражданской обороне. Сигналы электросирен и системы оповещения населения сработают завтра, 6 октября, в 10:40, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сирена

«В 10:40 запланировано включение сигнала «Внимание всем!» и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле‑ и радиоканалах с 10:43 до 10:44 по местному времени, — отметили в правительстве региона. — Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами».

В городе Новосибирске сработают предупредительные сигналы электросирен и уличные громкоговорители. Одновременно на экранах, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах, будет транслироваться информация о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.