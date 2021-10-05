Джакарта, 5 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло регион Центральный Малуку в Индонезии в 21:28 по местному времени, сообщает CNN Indonesia.

Martin Luff Последствия землетрясения

Согласно информации, предоставленной агентством метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в море примерно в 80 км от Центрального Малуку.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в регионе Тернате в индонезийской провинции Северный Малуку.