Оруро, Боливия, 5 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Подземные точки магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи в юго-западной части Боливии. Об этом 5 октября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Yaelo Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 52 км от города Оруро, а очаг располагался на глубине 262 км.

При этом информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два землетрясения малой силы были зарегистрированы утром 4 октября на территории Болгарии.