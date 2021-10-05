Казань, 5 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали восемь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 5 октября 765 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали 72-летний мужчина и семь женщин в возрасте от 50 до 93 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии планируют рассмотреть введение ограничений на массовые мероприятия, а также допуска в большие залы по QR-кодам.

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