Бразильскому футболисту грозит до 20 лет тюрьмы за избиение судьи
Бразилиа, 5 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бразилии арестовали футболиста «СК Сан-Паулу» Уильяма Рибейро, избившего главного арбитра до потери сознания во время матча против «Гуарани» во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции Винисиуса Лоренсо де Ассунсана сообщает портал ESPN.
На 16-й минуте второго тайма матча, проходившего в ночь на 5 октября, Рибейро напал на судью Родриго Кривелларо, который лежал на земле, и нанёс ему удар ногой в область шеи.
По словам полицейского, действия Рибейро расцениваются как покушение на убийство, за которое ему может угрожать наказание до 20 лет тюрьмы.
Матч был остановлен. Как следует из сообщения «СК Сан-Паулу» в социальной сети Twitter, клуб прервал контракт с Ульямом Рибейро, который начал выступать в его составе с июля.
Читайте также: Пандемия не помешает собрать на карнавал в Сан-Паулу 15 млн человек — мэрия