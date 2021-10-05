Бразилиа, 5 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бразилии арестовали футболиста «СК Сан-Паулу» Уильяма Рибейро, избившего главного арбитра до потери сознания во время матча против «Гуарани» во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции Винисиуса Лоренсо де Ассунсана сообщает портал ESPN.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 16-й минуте второго тайма матча, проходившего в ночь на 5 октября, Рибейро напал на судью Родриго Кривелларо, который лежал на земле, и нанёс ему удар ногой в область шеи.

Винисиус Лоренсо де Ассунсан «Спортсмен был задержан военной полицией после нападения на рефери, который потерял сознание. Судье были нанесены удары кулаком, а затем ногой… Ему сделали томографию черепа, рентген позвоночника, грудной клетки и таза».

По словам полицейского, действия Рибейро расцениваются как покушение на убийство, за которое ему может угрожать наказание до 20 лет тюрьмы.

Матч был остановлен. Как следует из сообщения «СК Сан-Паулу» в социальной сети Twitter, клуб прервал контракт с Ульямом Рибейро, который начал выступать в его составе с июля.

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