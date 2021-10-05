Москва, 5 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi представила на российском авторынке ограниченную версию Outlander 2021 модельного года под названием Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander Black Edition

Данная версия, представленная в сентябре 2020 года, снова появилась в России. Она выделяется иным исполнением экстерьера и интерьера.

Outlander Black Edition получил затемненную решетку радиатора, хромированные детали на задних дверях, глянцевые молдинги и рейлинги на крыше. Также обновленная модель кроссовера в новой версии имеет черную крышу и задний спойлер.

Внутри Outlander в версии Black Edition установлены кресла с комбинированной отделкой с водоотталкивающими свойствами. А на козырьке приборной панели, на рулевом колесе и подлокотниках появились красные акценты.

Под капотом модели стоит бензиновый двигатель объёмом 2,0 л мощностью 146 л. с. и 196 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с вариатором и новой интеллектуальной системой полного привода с управляемым вектором тяги.

Кузов новой версии окрашен в оттенок «белый перламутр». Стоимость модели составляет от 2 149 000 рублей.

Ранее Mitsubishi представил кроссовер Outlander PHEV нового поколения, который получил гибридную силовую установку.

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