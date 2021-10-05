Кабул, 5 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Долги Афганистана за электроэнергию перед соседними странами составили около $62 млн, 4 октября передал телеканал TOLO News со ссылкой на афганскую энергетическую корпорацию DABS.

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Организация разослала Ирану, Узбекистану, Таджикистану, Туркмении обращения с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать страну от электричества. DABS также призвала ООН оказать содействие Афганистану с погашением задолженности.

В заявлении отмечается, что в случае отсутствии помощи корпорация «окажет давление на потребителей, которые не оплатили счета, включая тех, кто не может этого сделать из-за отсутствия средств».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Китай начал поставки гуманитарной помощи в Афганистан и направил в республику значительную партию товаров первой необходимости.