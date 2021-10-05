Берлин, 5 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Публикация немецкой газеты Die Welt материала о закачке газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2» вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия — надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена «холодной войны», — пишет пользователь с ником hermangerman.

«Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует «Северный поток — 2», — написал Rainer S.

«Хорошая новость в тяжелое время!» — отметил Sag-mal.

«Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится «атлантистам» от политики», — считает Michael K.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Заполнение будет постепенным, чтобы достичь нужного давления. После заполнения нитки до нужных показателей, начнётся дальнейшее тестирование системы.

Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако позже Вашингтон и Берлин пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

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