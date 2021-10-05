Чита, 5 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Интеллектуальные игры помогают использовать знания детей для развития самих педагогов. Об этом в ходе круглого стола по обсуждению основных направлений развития системы образования в единстве обучения и воспитания сообщила учитель иностранных языков школы №11 города Читы Ольга Пуртова. Её слова цитирует пресс-секретарь министерства образования и науки Забайкальского края Гэсэр Раднаев:

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"В восточной философии есть фраза о том, что учитель должен непрерывно расти вместе с учеником. В современное время многие учителя ведут инстаграм, в том числе и я. У меня есть хештег «ученицаПуртова», когда я могу научиться чему-то полезному, что есть в среде наших школьников. Например, есть такое английское слово «heal».

В интеллектуальных играх они мне говорят «хилиться», что на их языке означает «излечиться». Соответственно мы сможем использовать знания детей в рамках своих интересов, помочь найти ребенку пути решения образовательных и жизненных вопросов, раскрыть творческие способности», — пояснила Ольга Пуртова.

Круглый стол состоялся в рамках подготовки к I Всероссийскому форуму классных руководителей. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в России отмечается День учителя. Он совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО.

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