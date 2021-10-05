София, 5 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Руководители ряда крупных болгарских дорожно-строительных фирм выразили готовность поддержать общенациональную акцию протеста против недостаточного государственного финансирования строительства и ремонта автомагистралей страны. Об этом сообщает софийская газета «Труд».

Nathan Keirn Протест

По некоторым данным, в ходе очередной акции, запланированной на 8 октября, в десятках регионах страны будут перекрыты основные автомобильные магистрали, включая международные участки.

«Если до этой даты мы не получим необходимого финансирования, на некоторое время Болгария погрязнет в транспортном хаосе», — говорится в заявлении инициативной группы. При этом о конкретных местах проведения своих акций в этот раз активисты протестного движения не уточнили.

Напомним, ранее представители временного правительства Республики Болгария были вынуждены признать неспособность официальной Софии реализовать план развития дорожно-транспортной отрасли РБ на 2021 — 2022 годы.