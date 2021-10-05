Токио, , 08:07 — REGNUM Власти Японии надеются на то, что связанные с Тайванем вопросы будут урегулированы мирным путем. Об этом 5 октября заявил в ходе первой после формирования нового японского правительства пресс-конференции глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

Тосимицу Мотэги World Economic Forum

Как отметил глава МИД Японии, отвечая на вопрос о позиции правительства страны по поводу заявления тайваньского минобороны о том, что самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) входили в опознавательную зону ПВО острова, «власти Японии в курсе ситуации».

«Япония придерживается мнения о том, что мир и стабильность вокруг Тайваня является важным аспектом, и рассчитывает на мирное урегулирование вопросов. Вместе с этим параллельно с отслеживанием развития ситуации в этом регионе мы бы хотели серьезно рассмотреть вопрос наших будущих действий и необходимой подготовки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно, что массовый вылет к акватории Тайваня предприняли Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).