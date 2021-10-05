Ханты-Мансийск, 5 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Югре с 5 октября 2021 года в вузах и колледжах Югры лекции и теоретические занятия будут проводиться онлайн, без посещения заведений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Практические занятия будут проводиться очно с разведением потоков по разным аудиториям. Допускаются очные лекции, которые ведут преподаватели, прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие в течение последних шести месяцев, для групп, где не менее 80% учащихся сделали прививку или болели COVID-19 предыдущие полгода.

Отмечается. что в Югре основные очаги коронавируса наблюдаются в образовательных организациях, поэтому окружное управление Роспотребнадзора рекомендует детским садам и школам при необходимости переходить на дистанционное обучение.