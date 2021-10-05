Уфа, 5 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Освободить спасателей от ответственности за ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска планируют в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Цитата из к/ф «Чернобыль». реж Данила Козловский. 2020. Россия Спасатель

Сообщается, что депутаты госсобрания намерены в ближайшее время рассмотреть изменения в закон «О республиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и республиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях в Республике Башкортостан».

Отмечается, что проектом закона предусмотрено уточнить положения, которые связаны с привлечением региональных профессиональных спасателей к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, в федеральном законодательстве введены новые понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость».

«Существенно меняются положения, регулирующие ответственность спасателей. Разработанный нами законопроект предусматривает, что члены аварийно-спасательных подразделений освобождаются от ответственности за ущерб, который может быть нанесен в ходе проведения спасательных операций. В экстремальных ситуациях порой приходится принимать решения, сопряженные с высоким риском для здоровья и имущества спасаемых людей. Если такие решения не превышают пределов крайней необходимости, а риск оправдан, то спасатели не будут отвечать за последствия», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Сообщается, что изменения в закон внесут ясность и позволят сотрудникам спасательных ведомства выполнять обязанности в условиях правовой защищенности и стабильности. Руководители спасательных операций зачастую принимают сложные решения и отправляют спасателей на выполнение опасных заданий.

«Очень важно, чтобы они не боялись брать ответственность на себя и могли с учетом объективных рисков принимать своевременные и грамотные решения. Это же относится и к рядовым спасателям. Они должны быстро ориентироваться в ситуации и действовать максимально рационально, руководствуясь главной целью — спасением жизни», — пояснил Толкачев.

Отмечается, что проектом закона также уточняются понятия «спасатель республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, республиканских профессиональных аварийно-спасательных формирований».