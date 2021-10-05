Все мы родом из школы — глава Еврейской АО поздравил учителей
Биробиджан, 5 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Испокон веков к учителю шли не только за знаниями, но и за советом, за помощью, за жизненной мудростью. Поэтому чувство уважения к педагогам остаётся на всю жизнь, отметил 5 октября глава ЕАО Ростислав Гольдштейн в своём поздравлении с Днём учителя.
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Он выразил радость от того, что в школы приходят работать молодые педагоги. Они являются примером того, как могут продуктивно сочетаться образовательные стандарты и новые технологии, отметил Ростислав Гольдштейн. Он подчеркнул, что школы региона оснащают новым современным оборудованием.
Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя педагогов Якутии с днём учителя, глава региона Айсен Николаев подчеркнул важность не только развития системы образования, но и простой человеческой заботы о детях. Он назвал это служение учителей святой обязанностью.