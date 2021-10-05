Биробиджан, 5 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Испокон веков к учителю шли не только за знаниями, но и за советом, за помощью, за жизненной мудростью. Поэтому чувство уважения к педагогам остаётся на всю жизнь, отметил 5 октября глава ЕАО Ростислав Гольдштейн в своём поздравлении с Днём учителя.

Ростислав Гольдштейн

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«Кто не помнит свою первую учительницу?! А любимого учителя-предметника, с которым физика или литература обретали совсем другое звучание?! Все мы родом из школы. И мы, прошлые и нынешние ученики, благодарны педагогам за настоящую путевку в жизнь, которую они дали нам на своих уроках

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Благодарю вас за добросовестный труд, за те знания, что вы передаете нашим детям, за правильное мировоззрение, которое вы помогаете им сформировать, за то, что ваши воспитанники становятся достойными гражданами Еврейской автономной области! Желаю вам крепкого здоровья, благодарных учеников, новых побед и душевных сил. С Днём учителя!» — сказал губернатор Еврейской автономии.

Он выразил радость от того, что в школы приходят работать молодые педагоги. Они являются примером того, как могут продуктивно сочетаться образовательные стандарты и новые технологии, отметил Ростислав Гольдштейн. Он подчеркнул, что школы региона оснащают новым современным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя педагогов Якутии с днём учителя, глава региона Айсен Николаев подчеркнул важность не только развития системы образования, но и простой человеческой заботы о детях. Он назвал это служение учителей святой обязанностью.