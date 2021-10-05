Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Глава и основатель Blumhouse Productions Джейсон Блум назвал фильмы киностудии, на основе которых, по его мнению, можно снять сериалы. Об этом 5 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Апгрейд». Реж. Ли Уоннелл. 2018. Австралия

В очередном интервью Блум сказал, что хотел бы выпустить многосерийное шоу на основе фильма ужасов «Синистер». Он также дал понять, что проект сериала на основе картины «Апгрейд» режиссёра Ли Уоннелла находится на ранней стадии реализации.

«Я бы хотел снять шоу по «Апгрейду». Я работал над ним некоторое время. Надеюсь, мы разберемся с этим», — сказал Блум. Продюсер добавил, что его компания хочет снять ещё «четыре или пять» сериалов на основе своих картин.

Напомним, сюжет фильма «Синистер» рассказывает о том, как писатель обнаруживает в своём новом доме видеозаписи, которые имеют отношение к жутким убийствам. В итоге он понимает, что эти убийства совершает демон, и что его семья в опасности. В центре повествования «Апгрейда» находится парализованный мужчина по имени Грей, который хочет отомстить людям, убившим его жену. Глава крупной технологической компании предлагает ему решить проблему паралича путём вживления в позвоночник Грея чипа с искусственным интеллектом.