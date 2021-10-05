Чита, 5 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В связи с высокой заболеваемостью COVID-19, забайкальские кафе и рестораны намереваются перевести на новые правила работы. В частности, отдел потребительского рынка минэкономразвития региона предлагает ввести для посетителей ресторанов и кафе QR-коды о вакцинации.

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«Предприниматель сможет проводить банкеты и свадьбы только при условии, что гости предоставят свой QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции. Пропуском станет и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В ближайшие дни мы передадим свои предложения в органы Роспотребнадзора и прокуратуры. Тогда уже будет принято окончательное решение», — пояснил начальник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкальского края Денис Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 4 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 885, причём 585 из них обнаружили только за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

В Забайкалье до 1 ноября включительно продолжают действовать введенные ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. Весь ближайший месяц в регионе запрещены банкеты, корпоративы и свадьбы.

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