Кызыл, 5 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Тува по темпам вакцинации против коронавируса расположилась на 42-м месте. К 1 октября здесь первым компонентом привито 108,9 тыс. человек, или 58,2% взрослого населения вместо плановых 165,7 тыс., или 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

«Ближе всего к исполнению плана в Монгун-Тайгинском (85,5%), Чаа-Хольском (85,3%) и Овюрском кожуунах», — отметили в правительстве.

В числе отстающих — Тере-Хольский, Эрзинский, Кызылский районы и город Кызыл. При этом глава республики Владислав Ховалыг на заседании правительства выразил удивление низкими темпами вакцинации учителей.

По словам и.о. министра образования и науки республики Солангы Тамчай, учителя, отказывающиеся от прививки, еженедельно проводят за свой счёт ПЦР-тесты. Тем не менее глава потребовал ускорить эту работу. Добавим, что к настоящему времени в республику поступило 184,5 тыс. доз вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь две недели назад Тува располагалась на пятом месте в России по темпам вакцинации. К 22 сентября план вакцинации первым компонентом на 25,3% превышал среднероссийские показатели.

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