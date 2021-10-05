Токио, , 07:58 — REGNUM Активный диалог с Россией с целью разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор намерено правительство Японии. Такое заявление сделал 5 октября в ходе первой пресс-конференции после утверждения состава правительства глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Мотэги отметил, что ему удалось лично встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН. В ходе двусторонней встречи главы внешнеполитических ведомств обеих стран обсудили различные аспекты двусторонних отношений, выгодных России и Японии, а также пути в направлении заключения мирного соглашения.

Кроме того, Мотэги пояснил, что Япония намерена продолжить активный диалог с российской стороной «нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мотэги в ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым на ГА ООН в Нью-Йорке заявил о неприемлемости для Токио введения Россией особого налогового режима на Курильских островах.

Напомним, на Курилах по поручению президента РФ Владимира Путина для иностранных и российских инвесторов на десять лет будет введён преференциальный налоговый режим.

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