Токио, 5 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Продолжить активный диалог с Россией с целью разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор намерено правительство Японии. Такое заявление сделал 5 октября в ходе первой пресс-конференции после утверждения состава правительства глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Мотэги отметил, что ему удалось лично встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН. В ходе двусторонней встречи главы внешнеполитических ведомств обеих стран обсудили различные аспекты двусторонних отношений, выгодных России и Японии, а также пути в направлении заключения мирного соглашения.

Кроме того, Мотэги пояснил, что Япония намерена продолжить активный диалог с российской стороной, «нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мотэги в ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым на сессии ГА ООН в Нью-Йорке заявил о неприемлемости для Токио введения Россией особого налогового режима на Курильских островах.

Напомним, на Курилах по поручению президента РФ Владимира Путина для иностранных и российских инвесторов на десять лет будет введён преференциальный налоговый режим.