Порт-о-Пренс, 5 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Обвинение в адрес премьер-министра Гаити Ариэля Анри в причастности к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза выдвинул бывший министр юстиции страны Рокфеллер Винсент. Об этом он заявил 4 октября в интервью телеканалу CNN.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

Экс-чиновник обратился к главе правительства с призывом сложить свои полномочия из-за указанного дела. Винсент заявил, что через несколько часов после гибели Моиза премьер-министр якобы совершил телефонный звонок одному из подозреваемых в преступлении.

Бывший министр был отстранен в момент, когда следствие собиралось предъявить Анри обвинение. Винсент отметил, что его уволили из-за отказа отстранить от работы прокурора, занимающегося расследованием дела. Экс-глава ведомства также отметил, что Гаити «столкнулась с острейшим политическим кризисом в своей истории».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Ариэль Анри призвал освободить подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза, если следствие не предъявило никаких официальных обвинений.