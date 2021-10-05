В Якутии для детей оленеводов проводят «Уроки предков»
Якутск, 5 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Учитель детей кочевников-оленеводов Якутии Розалия Трифонова рассказала об особенностях обучения таких школьников. В программе маленьких эвенков есть особый предмет — «Уроки предков», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в центре управления регионом.
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Каждый год в течение 16 лет она преодолевает 300 км по бездорожью до оленеводческого стада №3, а затем кочует вместе с ним вдоль реки Томпо. Для кочевой школы выделяют отдельную палатку, каждый день проводится по четыре урока — математика, русский язык, чтение и «Уроки предков». На «Уроке предков» учитель рассказывает про жизнь и быт оленеводов, учит жить в гармонии с природой и преемственности традиций. Уроки частично проходят на эвенском языке.
Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя педагогов Якутии с днём учителя, глава региона Айсен Николаев подчеркнул важность не только развития системы образования, но и простой человеческой заботы о детях. Он назвал это служение учителей святой обязанностью.