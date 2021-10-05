Иркутск, 5 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 5 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4993 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 111 320 человек (+379 за сутки). Госпитализированы 2740 (+13 за сутки).

Выздоровел 100 781 пациент (+402 за сутки). Ещё 449 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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