Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В Новосибирской области утверждена программа противодействия коррупции на 2021−2024 годы. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коррупция Thebluediamondgallery.com

В отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области отметили, что основная задача документа — повышение эффективности мер противодействия коррупции, принимаемых в регионе. Многие мероприятия основаны на национальном плане противодействия коррупции на 2021−2024 годы, утвержденном 16 августа президентом России.

В рамках программы предполагается расширение практики участия граждан и институтов гражданского общества в обсуждении вопросов противодействия коррупции. Для совершенствования и усиления профилактических мер запланировано проведение социологических опросов о «бытовой» и «деловой» коррупции. Предусматривается проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики коррупции и другое.

Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области.