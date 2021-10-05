Анадырь, 5 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. На Чукотке за январь-август добыли 16,05 тонн золота, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Iamgold Добыча золота

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Добычу рудного золота вели четыре предприятия. В августе добычу россыпного золота вели 15 артелей. На их счету почти 1,8 тонн россыпного золота, что на 273,5 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель по серебру увеличился на 4% — 72,84 тонны.

Добыча природного газа на начало сентября составила 44,4 млн куб. метров, что на 6% меньше уровня 2020 года. С начала года в округе добыто 75,9 тыс. тонн бурого угля — снижение на 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, риски исчерпания запасов золота в России неимоверно малы. Однако ряд структурных проблем существенно тормозят геологоразведку и эффективное недропользование, заявил директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.