Чита, 5 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали данные о финансировании мероприятий для молодых семей по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Жильё

«За девять месяцев 2021 года на финансирование мероприятий направлено 188 миллионов рублей. Свидетельства на предоставление субсидии уже выданы 406 забайкальским семьям», — пояснила глава регионального минфина Вера Антропова.

По её словам, всего в 2021 году возможность купить или построить жилье получат 450 семей. На эти цели предусмотрено почти 206 миллионов рублей. Средний размер выплаты в регионе составляет порядка 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года власти Забайкалья обнародовали проект программы по народосбережению, рассчитанной на 2022−2024 годы. В документе обозначены шесть подпрограмм: «Повышение качества жизни», «Забайкальская семья», «Здоровье и долголетие», «Будущее поколение», «Культура и ценностные ориентации», «Репродуктивное здоровье» и включает 175 мероприятий.

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