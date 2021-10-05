В Забайкалье господдержку в приобретении жилья получили более 400 семей
Чита, 5 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали данные о финансировании мероприятий для молодых семей по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
«За девять месяцев 2021 года на финансирование мероприятий направлено 188 миллионов рублей. Свидетельства на предоставление субсидии уже выданы 406 забайкальским семьям», — пояснила глава регионального минфина Вера Антропова.
По её словам, всего в 2021 году возможность купить или построить жилье получат 450 семей. На эти цели предусмотрено почти 206 миллионов рублей. Средний размер выплаты в регионе составляет порядка 500 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года власти Забайкалья обнародовали проект программы по народосбережению, рассчитанной на 2022−2024 годы. В документе обозначены шесть подпрограмм: «Повышение качества жизни», «Забайкальская семья», «Здоровье и долголетие», «Будущее поколение», «Культура и ценностные ориентации», «Репродуктивное здоровье» и включает 175 мероприятий.
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