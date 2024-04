Вашингтон, 5 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Любители аниме из США назвали лучший сериал летнего сезона 2021 года. Об этом 5 октября сообщает портал We Got This Covered.

Фигурка в стиле аниме

Портал Anime Corner провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что лучшим аниме-шоу сезона является «Служанка-дракон госпожи Кобаяши». Вторую и третью позиции рейтинга заняли сериалы «Мои девушки» (Girlfriend, girlfriend) и «Ремейк нашей жизни» (Remake our life). В топ-5 также вошли «Смертоносный герцог и его горничная» (The Duke of Death and His Maid) и «Мемуары Ванитаса» (The Case Study of Vanitas).

Отметим, что аниме-сериал «Служанка-дракон госпожи Кобаяши» стал первым проектом Kyoto Animation после инцидента с поджогом студии, который произошёл 18 июля 2019 (тогда в пожаре погибли 36 работников компании). В основу шоу легла одноимённая манга мангаки, скрывающегося под псевдонимом Cool-kyou Shinja.