Челябинск, 5 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Недостроенное здание по улице Васенко, 94 в Челябинске продадут с торгов. Такое решение принял областной Арбитражный суд.

Арбитражный суд Челябинской области

Иск к ООО «Стройсвязьурал 1» ранее подал горком по управлению имуществом и земельным отношениям. Подразделение настаивало на том, чтобы изъять объект незавершённого строительства 4 октября иск был удовлетворён в полном объёме.

Теперь здание продадут на публичных торгах. «В настоящий момент Комитет приступает к процедуре подготовки аукциона, в том числе, будут проведены мероприятия по определению начальной цены контракта», — сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, здание начали строить ещё в нулевых годах, но затем работы были приостановлены. Они возобновились уже в преддверии проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, но после их переноса в Петербург также завершились.