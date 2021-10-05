Киев, 5 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» получит 51 млрд грн ($1,92 млрд) за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году, и большую часть этих средств (48 млрд грн) выплатит «Оператор ГТС». Об этом 4 октября сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

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Они утверждают, что сейчас на счетах «Оператора ГТС» находится только 30 млрд грн. Эти средства были получены за последние полтора года работы предприятия. Оставшиеся 18 млрд грн, предположительно, будут получены в виде займа.

«Мы выполним решение акционера (правительства Украины — ред.), но основная задача «Оператора» — обеспечить безаварийную работу ГТС. У нас должно быть достаточно средств для ремонтов, техобслуживание трубы и необходимых капитальных инвестиций», — отметил собеседник в компании.

Напомним, Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой, создав отдельную компанию-оператора. Процедура её отделения от «Нафтогаза» завершилась в январе 2020 года. В настоящее время обслуживание ГТУ обходится Киеву примерно в $1 млрд в год, что с учётом объёма прокачки газа из России делает её экономически нецелесообразной.

Нынешний транзитный контракт Украины с Россией действует до 2024 года, согласно ему транзит газа должен составлять не меньше 40 млрд кубометров топлива каждый год.