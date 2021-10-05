Чемальский район, Алтай, 5 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались 63-летний житель Майминского района и жительница Чемальского района 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 406 человек. Из них 356 скончались непосредственно от COVID-19, ещё 47 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.