Якутск, 5 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Преподавателя физики республиканского лицея-интерната Якутска Лену Фёдорову в День учителя 5 октября наградили госпремией имени народного учителя СССР Михаила Алексеева. Почётную награду ей вручил глава Якутии Айсен Николаев.

Якутск.рф Айсен Николаев

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Информацию о награждении учителей он опубликовал на своей странице в Instagram. Почетное звание «Народный учитель Якутии» получил директор Сунтарского политехнического лицея-интерната Олег Сосин.

«Он полвека своей жизни посвятил детям и как никто заслуживает этого звания», — отметил Айсен Николаев.

Он поздравил учителей с профессиональным праздником и пожелал им счастья, добра, благополучия и много благодарных учеников.

«В Якутии профессия учителя всегда пользовалась особым уважением. Сегодня в нашей республике работают тысячи замечательных педагогов — молодых и заслуженных, верных своей благородной профессии», — также отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в системе образования Якутии трудятся 43 тысячи педагогических работников. Эта сфера самая крупная в республике.