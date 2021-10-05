Барнаул, 5 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. По случаю Дня учителя, отмечаемого сегодня, 5 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили педагогов с профессиональным праздником. В их обращении, в частности, сказано:

ИА REGNUM Учитель

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«Благородный труд учителя закладывает основы завтрашнего дня. Вы не только даете знания учащимся, но и развиваете их духовный мир, помогаете определиться с профессией. Делясь с воспитанниками теплом своей души, вы навсегда остаетесь в их сердцах.

Профессия учителя требует постоянного повышения квалификации. Отвечая вызовам времени, вы осваиваете новые технологии. В период пандемии педагоги Алтайского края внедряют новые формы работы, обеспечивают безопасный и качественный процесс обучения детей».

Первые лица Алтайского края также выразили уверенность, что современные педагоги воспитают не одно поколение активных, целеустремленных юношей и девушек, которым принадлежит будущее Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в России отмечается День учителя. Он совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО. В этот день поздравляют и чествуют работников образования, награждают за особые достижения в профессии.