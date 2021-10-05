Владивосток, 5 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Приморье стало третьим регионом в России, в котором защитный укол для ослабленных новорожденных детей за более, чем 60 тыс. рублей стал доступен по показаниям. Таким образом, малыши, рожденные с низкой массой тела, а также имеющие врожденные заболевания сердца и легких, получили возможность бесплатно получить прививку от РС-инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Малыш

Читайте также: Новый респираторный вирус RSV выявили у детей в четырех странах

Респираторно-синцитиальный вирус очень опасен для малышей в первые два года жизни.

«У детей до года он является самой распространенной причиной поражения нижних дыхательных путей, иногда приводит даже к летальному исходу», — пояснили специалисты.

По внешним признакам респираторно-синцитиальный вирус очень схож с обычной простудой, но в отличие от других ОРВИ эта инфекция для детского организма представляет большую опасность.

«Врачи прилагают максимум усилий, чтобы выходить таких детей. На это уходит не один день. И очень важно, чтобы родители, которые прошли этот непростой путь к счастью, понимали, что ни в коем случае нельзя отказываться от такой иммунизации. Дети, прошедшие полный курс иммунопрофилактики в легкой форме переносят бронхит и ни разу не болеют пневмониями», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, медики в США, Швейцарии, Японии и Великобритании зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) среди детей.