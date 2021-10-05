Улан-Удэ, 5 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Бурятии численность школьных учителей в 2020—2021 учебном году составляла 8,4 тыс. человек. Из них 84,2% имеют высшее образования, 15,4% — среднее профессиональное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

ИА REGNUM Учитель

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52 педагога имеют учёную степень кандидата наук, ещё три учителя являются доцентами.

«Общий стаж работы 20 и более лет имеют 5,2 тыс. человек или 61,3%, доля молодых учителей составляет 7,5% (стаж работы до 3 лет). Среди учителей преобладают женщины — 87,9% от общей численности», — отметили в службе статистики.

Добавим, что всего в республике насчитывается 472 учебных заведения, работающих по программам начального, основного и среднего общего образования, в которых обучалось 148,2 тыс. учащихся.